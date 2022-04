Blasmusiker ehren in Attenhausen Franz Alstetter und Klaus Jekle

Beide haben die Entwicklung der Blasmusik in der Region an maßgeblicher Stelle mitgestaltet. Welche personellen Veränderungen es zuletzt gab.

Franz Alstetter und Klaus Jekle haben die heimische Blasmusik über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Nun wurden sie für ihre Arbeit in einer besonderen Weise geehrt. Beim Bezirk 11 Krumbach-Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gab es zuletzt wichtige personelle Weichenstellungen.

Die Neuwahlen bei der Bezirksversammlung des heimischen Musikbezirkes 11 Krumbach-Tisogau im Allgäu-Schwäbischen Musikbundes im Herbst vergangenen Jahres brachten in der Besetzung der Vorstandschaft einige Veränderungen. Auf Franz Alstetter folgte Patrick Scheel als neuer Vorsitzender und auf Klaus Jekle folgte Fabian Maisch als neuer Schatzmeister. Das Ausscheiden dieser beiden Blasmusikidole nahm Patrick Scheel zum Anlass, beide zu Ehrenmitglieder zu ernennen.

"Zwei, die den Musikbezirk 11 im Allgäu-Schwäbischen-Musikbund geprägt haben, zwei, die so fest mit Bezirk verankert waren, verdienen es, dass sie bei uns einen ehrenden Platz bekommen": Mit diesen Worten fasste Scheel das außergewöhnliche Engagement von Klaus Jekle und Franz Alstetter zusammen. Jekle bekleidete in 21 Jahren das Amt des Schatzmeisters und avancierte sich zum Mann der Finanzen, nicht nur im heimischen Bezirk, sondern auch in Personalunion von 2002 bis 2012 im ASM-Präsidium. Zuverlässig, gewissenhaft und konsequent habe Jekle als qualifizierter Fachmann die ihm anvertrauten Gelder verwaltet, aber auch motivierend in der Bezirksvorstandschaft mitgewirkt, so Scheel in seiner Laudatio.

"Voller Respekt" für die Leistungen von Franz Alstetter

Lobende Worte fand Scheel auch für Franz Alstetter, einem "Urgestein" in der Blasmusik. Als stellvertretender Vorsitzender von 1997 bis 2018 und danach noch über drei Jahre Vorsitzender war er in dieser Zeit eng mit dem Bezirk verbunden. Als aktiver Posaunist in seiner Heimatkapelle, deren er 21 Jahre zugleich vorstand und jetzt Ehrenvorstand ist, war er mit der ganzen Bandbreite der Blasmusik bestens vertraut. "Du warst immer Perfektionist, tratest jedem mit größtmöglicher Wertschätzung gegenüber, warst voller Überzeugung und Leidenschaft und wir schauen voller Respekt auf Deine Leistungen", beschrieb Scheel Franz Alstetter und händigte beiden die Ehrenurkunde aus.