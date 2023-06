Krumbach

06:00 Uhr

Auf 16 Hektar soll in Krumbach ein Solarpark errichtet werden

Plus Wo könnten im Stadtgebiet Windräder und Solarparks gebaut werden? Östlich der Bundesstraße zwischen Krumbach und Niederraunau beispielsweise. Diese Projekte sind geplant.

Von Dieter Jehle

Erneuerbare Energien waren kürzlich Thema im Krumbacher Bauausschuss. Es ging konkret um Windenergie und Photovoltaik. Die Diskussion zeigte, dass Vieles gewünscht, aber das Problem oft im Detail steckt. Bürgermeister Hubert Fischer betonte, dass der Bundesgesetzgeber mit dem „Wind-an-Land-Gesetz“ die Grundlage für einen starken Ausbau der Windenergie in den kommenden Jahren geschaffen hat. Danach sei für Baden-Württemberg und Bayern bis Ende 2027 jeweils ein Anteil von 1,1 Prozent und bis Ende 2032 von jeweils 1,8 Prozent der Landesfläche für die Windenergie bereitzustellen. Der Regionalverband Donau-Iller will deshalb den Windkraftausbau beschleunigen und steckte eine entsprechende Suchraumkulisse ab. So auch im Bereich der Stadt Krumbach.

Vorranggebiet für Windenergie in Krumbach

Fischer schlug deshalb vor, für die Stadt Krumbach den Bereich bei der Deponie „Reute“ und nördlich davon, sowie die Hochfläche zwischen Niederraunau und Haseltal mit der Lagebezeichnung „Kultur“ als Vorranggebiete anzugeben. Die vorgesehene Fläche am Bleicher Berg sah Fischer nicht als geeignet an. Mit den betroffenen Nachbarbürgermeistern habe er sich bereits abgestimmt. Wie Fischer informierte, würden Windkraftanlagen mittlerweile bis zu 250 Meter hoch sein. Anlagen bis zu 180 Meter Höhe seien nicht mehr wirtschaftlich. Für Manfred Pfeiffer war es der richtige Weg, die Flächen selbstbestimmt vorzugeben. Das Gremium stimmte dem Vorschlag des Bürgermeisters zu.

