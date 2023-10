Krumbach

14:25 Uhr

Auf der KRU 2023 gibt es einen Besucherrekord

Auch am Schlusstag kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die KRU.

Plus Vier Tage lang hat die Mittelschwabenschau schätzungsweise mehr als 40.000 Menschen begeistert. Organisator Hans-Peter Ziegler zieht ein rundum positives Fazit.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Viele Monate hat er die KRU vorbereitet, jedes Detail geplant. All die Mühe hat sich gelohnt, Organisator Hans-Peter Ziegler blickt auf eine rundum gelungene Mittelschwabenschau zurück. Er geht davon aus, dass an den vier Tagen wohl mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher zur KRU gekommen sind. Das ist ein Rekordergebnis.

Auch im Krumbacher Stadtsaal präsentierten sich zahlreiche Aussteller. Foto: Peter Bauer

Rund 110 Aussteller hatten sich in den letzten Tagen auf dem Gelände im Krumbacher Westen präsentiert. Darunter viele Gewerbetreibende, aber auch Vereine und andere Organisationen. Der Besucherandrang war am Sonntag mit 15.000 bis 18.000, aber auch zum Finale am Feiertag (Dienstag) enorm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen