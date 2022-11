Auf der Krumbacher Bahnhofstraße krachte es

Bei einem Unfall entsteht ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am späten Sonntagnachmittag befuhren zwei Pkw die Krumbacher Bahnhofstraße im Bereich des Bahnhofes in südliche Richtung. Ein Pkw-Fahrer wollte mit seinem Wagen laut Polizei nach links abbiegen und fuhr auf der linken Fahrspur in die Kreuzung ein. Der andere Pkw wollte auf der daneben liegenden Fahrspur geradeaus weiterfahren. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es, so die Polizei weiter, kurz nach der Ampelanlage zum "seitlichen Streifzusammenstoß", wobei jeweils der eine Fahrer den anderen dafür verantwortlich macht. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich auf der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)