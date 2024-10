Auf einem Krumbacher Parkplatz wird ein Pkw demoliert

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Krumbacher Toom-Baumarkts im Ortsteil Höllgehau einen geparkten, grau-silbernen Skoda. Dabei entstand laut Polizei an der linken hinteren Seite des Pkw ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)