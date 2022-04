Autos prallen an Kreuzung in Krumbach zusammen

Bei einem Unfall im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße entsteht ein beträchtlicher Schaden. Die Aussagen der Beteiligten passen nicht zusammen.

Am Montag um 16.05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Norden, gefolgt vom Pkw eines 67-Jährigen.

Unfall an Kreuzung in Krumbach: Aussagen passen nicht zusammen

Der 42-Jährige wollte an der Kreuzung nach rechts in die Lichtensteinstraße einbiegen und ordnete sich dazu auf dem Rechtsabbiegestreifen ein. Der 67-Jährige ordnete sich auf dem Fahrstreifen links davon ein. Der 42-Jährige scherte vor dem Rechtsabbiegen mit seinem Gespann nach links aus und touchierte laut Polizei hierbei mit der hinteren linken Ecke des Aufliegers den Pkw des 67-Jährigen.

Da die Aussagen der beiden Beteiligten über den Unfallablauf nicht zusammenpassen, sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu diesem Unfallgeschehen geben können. Diese sollen sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-111 melden. (AZ)