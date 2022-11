Auf einer Krumbacher Kreuzung kracht es

Bei einem Auffahrunfall in Krumbach entsteht Schaden in einer Höhe von rund 6000 Euro.

Am Montagnachmittag befuhr eine Pkw-Lenkerin die Babenhauser Straße in Krumbach und wollte in die Hohenraunauer Straße nach links abbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah laut Polizei eine nachfolgende 58-jährige Pkw-Lenkerin und fuhr der Wartenden auf. Die Auffahrende wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 6000 Euro. (AZ)