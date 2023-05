Auf einer Krumbacher Kreuzung kracht es

Bei einem Unfall entsteht ein Schaden von rund 9500 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Am Mittwoch, gegen 9.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Raunauer Straße in Krumbach. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw wollte nach links in den Lexenrieder Weg abbiegen, übersah dabei jedoch laut Polizei eine entgegenkommende und bevorrechtigte 72-jährige Pkw-Lenkerin.

Es kam beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, sodass ein Gesamtschaden von etwa 9500 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)