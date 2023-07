Auf ihrem Weg sollen die Mittelschüler aus Krumbach niemals aufgeben

Schulleiterin Karin Virag verabschiedete das letzte Mal die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Krumbach.

Bei der Abschlussfeier der neunten und zehnten Klassen an der Mittelschule Krumbach versetzten schon die ersten Schritte in die Aula jeden Besucher und alle Absolventen in eine höchst feierliche Stimmung. Der liebevoll und charmant dekorierte Raum lud nicht nur wegen seiner eleganten Decken- und Tischdekoration ein, sondern auch durch viele weitere liebevolle Details, die sich Fachlehrerin Alexandria Schuster hatte einfallen lassen.

Kurz darauf sollte es auch schon losgehen - und die bald aus dem Amt scheidende Schulleiterin Karin Virag betrat ein letztes Mal die Bühne, um die Absolventen und Absolventinnen zu verabschieden. Nach ihren Dankesworten an die Hauptpersonen des Abends (vor allem die Schülerinnen und Schüler) veranschaulichte sie dem Publikum eloquent, dass auf dem Lebens- und Berufsweg Hindernisse auftauchen können. Dann komme es darauf an, niemals aufzugeben und sich nie von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Auch Berühmtheiten wie die Beatles, Walt Disney oder auch J.K. Rowling erfuhren anfangs herbe Rückschläge in ihrem Werdegang und sind heute aus der Historie nicht mehr wegzudenken. Mit dem Zitat von Artur Fischer „Geht nicht, gibt’s nicht“ oder anders ausgedrückt „Wenn der Weg versperrt ist, finde einen neuen Weg“ beendete Rektorin Frau Virag ihre Rede und wünschte den Abschlussschülern alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Die Schulband, geleitet von Christoph Wohllaib, umrahmte den Abend musikalisch in Krumbach

Nachdem die Schulband unter der Leitung von Christoph Wohllaib ihr erstes Lied des Abends „Flowers“ zum Besten gegeben hatte, gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Weiß den Schulabgängern zu ihrem Erfolg und zu den geleisteten Mühen und Anstrengungen, die ein Schulleben mit sich bringt. Ebenso würdigte der Elternbeiratsvorsitzende Jürgen Däxle-Lauer die Leistungen der Schüler und Schülerinnen und warb bei den anwesenden Erziehungsberechtigten für die Mitgliedschaft im Elternbeirat.

Plötzlich hallten verschiedene Schulfloskeln wie „Setz dich hin!“, „Hör zu!“, „Pass mal besser auf!“, durch den Raum und versetzten wohl alle Beteiligten in eine Art „Déjà-vu“. Dies war jedoch nur Teil der Abschiedsworte von den fünf Klassenleitern. Sie brachten damit zum Ausdruck, dass - auch wenn sich diese Aufforderungen bisweilen etwas schärfer anhörten - sie nie böse gemeint, sondern vielmehr als Ansporn für das Erreichen guter Leistungen gemeint waren.

Für Unterhaltung sorgten weitere Einlagen, wie etwa ein Kurzauftritt von sechs Neuntklässlern, dessen Quintessenz lautete, dass mit der Liebe auch Erfolg und Reichtum einhergehen.



Kurz vor dem Höhepunkt des Abends – der Zeugnisübergabe – resümierten die fünf Schüler Amelie Kaspar, Hatice Öz, Leonie Autenrieth, Favour Alile und Johannes Mayer in ihrer Abschlussrede die letzten Jahre und bedankten sich für jegliche Unterstützung, die sie in ihrer Schulzeit erfahren durften.

Dann war es so weit und die lang ersehnten Zeugnisse wurden von Schulleiterin Virag zusammen mit den Klassenleitern Sandra Rauch (9a), Winfried Trieb (9b), Barbara Neuhäusler (9cg) sowie Rita Baumbach (10a) und Arnold Kraschinski (10b) übergeben.

Dies sind die Absolventinnen und Absolventen 2023 der Mittelschule Krumbach: 1 / 2 Zurück Vorwärts 10. Klassen Alile Favour (Krumbach), Alile Victory (Krumbach), Alvarado Schregle Elena (Aletshausen), Beqiri Flandra (Krumbach), Chesa Ramona (Aletshausen), Gref Evelyn (Krumbach), Gruber Aaron (Oberbleichen), Hartmann Michelle (Krumbach), Hergesell Linus (Breitenthal), Hohenegger Noah (Billenhausen), Hudi Mario (Krumbach), Jeckle Elias (Deisenhausen), Kahlki Jan (Krumbach), Karakol, Bartu (Krumbach), Lauer Annika (Krumbach), Matros Milana (Krumbach), Mayer Johannes (Ebershausen), Memis Ilayda (Krumbach), Miller Susanne (Waltenhausen), Müller Lukas (Oberbleichen), Öksüz Zehra (Edenhausen), Özcan Belinay (Krumbach), Palalic Pavle (Krumbach), Reinisch Leonie (Edenhausen), Riebler Nina (Neuburg), Schwarz Valentin (Edelstetten), Selma Gizem (Krumbach), Steigel Madelaine (Aletshausen), Thoma Lena (Nattenhausen), Tokosch Salome (Edelstetten), Wagner Selina (Unterwiesenbach), Winkler Anna (Attenhausen).

9. Klassen Abdo Sara (Krumbach), Abou Hamida Bassam (Krumbach), Abou Hamida Zena (Krumbach), Al Aboud Baraa (Krumbach), Altavilla Adriano (Krumbach), Altavilla Alessio (Deisenhausen), Autenrieth Leonie-Michelle (Krumbach), Bihler Michael (Billenhausen), Cakin Efekan (Krumbach), Celik Efe Ibrahim (Krumbach), Erdogan Mustafa (Krumbach), Fahrenschon Laura (Edelstetten), Fischer Lara Sophie (Billenhausen), Fodor Zoé (Deisenhausen), Gellert Danil (Krumbach), Gräser Felicitas (Neuburg), Guitti Valentina (Krumbach), Höld David (Deisenhausen), Kasper Amelie (Krumbach), Kaut Luca (Breitenthal), Knöpfle Sebastian (Attenhausen), Krasniqi Fiona (Krumbach), Krasniqi Melisa (Krumbach), Krasniqi Riana (Krumbach), Kryeziu Erza (Krumbach), Leckel Daniel (Aletshausen), Mathias Peter (Krumbach), Morgenroth Jonas (Krumbach), Nurgaliyev Olesja (Krumbach), Öz Efe (Krumbach), Öz Hatice (Krumbach), Rahmani Sakina (Neuburg), Schneider Stefanie (Unterwiesenbach), Schriever Timo (Niederraunau), Sinica Janett (Langenhaslach), Striegel Bernhard (Billenhausen), Veljanoski Mihail (Krumbach), Walas Mariusz (Krumbach).

Im Anschluss daran ehrten Elternbeiratsvorsitzender Jürgen Däxle-Lauer und Rektorin Karin Virag die Jahrgangsbesten Riana Krasniqi, Amelie Kaspar und Zoe Fodor aus den neunten sowie Lena Thoma und Evelyn Gref aus den zehnten Klassen mit einem Präsent.

Zu guter Letzt wurde die Festivität mit einem Tanzmedley von Zehntklässlern abgerundet und alle Gäste konnten fröhlich beschwingt ihren Heimweg durch den wohlig warmen Sommerabend antreten. (AZ)