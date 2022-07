Krumbach

vor 32 Min.

Auf welche Hilfe die Krumbacher Kreisklinik zählen kann

Nichts geändert hat sich in der Vorstandschaft des „Vereins Förderer und Freunde der Klinik Krumbach“: (von links) Klaus Omasreiter, Peter Henzler, Vorsitzende Brigitte Angermeier, Christoph Ganz und Andreas Steinbacher. Geehrt wurde von ihr der langjährige Kassenprüfer Johann Mayer (3. von rechts).

Plus Förderkreis stellt 40.000 Euro für den Kauf von medizinischen Kleingeräten und diversem Material bereit. Womit das Krumbacher Haus glänzen kann.

Von Hans Bosch

Schnelle, unkomplizierte und unbürokratische Hilfe zu leisten und diverse Wünsche des Krankenhauses zu erfüllen, ist für den Verein Förderer und Freunde der Klinik Krumbach eine der wichtigsten Aufgaben. Dass er diesen im vergangenen Jahr gerecht wurde, beweisen die über 40.000 Euro, die für Rollatoren, Rollstühle, Verbandsmaterial und spezielle medizinische Kleingeräte bereitgestellt wurden. Sie erleichtern dem Ärzte- und Pflegepersonal die Arbeit oder aber erhöhen verschiedenen Patienten deren Lebenswert. Diese enge und problemlose Kooperation mit der Vereinsvorstandschaft weiß auch die Klinik zu schätzen, was Direktor Hermann Keller vom Klinikmanagement Krumbach bei der 13. Generalversammlung in Form eines „herzlichen Danke“ zum Ausdruck brachte. In den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach gibt es bekanntlich ein hohes finanzielles Defizit (wir berichteten). Auch mit Blick darauf ist die Hilfe des Fördervereins von großer Bedeutung.

