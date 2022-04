Auffahrunfall: An einer Niederraunauer Kreuzung kracht es

Bei einem Unfall in Niederraunau entsteht ein hoher Sachschaden. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Allgäuer Straße im Bereich von Niederraunau zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Allgäuer Straße in die Mindelzeller Straße abbiegen und musste hierfür ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ein hinter ihr fahrender 70-jähriger Mann erkannte dies laut Polizei zu spät und konnte ein Auffahren nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall wurde keiner verletzt. Es entstand jedoch an beiden Pkws ein relativ hoher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro. (AZ)