Auffahrunfall in der Babenhauser Straße in Krumbach

Bei einem Auffahrunfall in Krumbach entsteht ein Schaden in Höhe von rund 2200 Euro. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Am frühen Samstagabend befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Babenhauser Straße in Krumbach und musste aufgrund eines geparkten Pkw und Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 47-jährige Pkw-Fahrer laut Polizei zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 2200 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)