Auffahrunfall in Krumbach führt zu 4000 Euro Sachschaden

Einen Auffahrunfall hat es am Donnerstagmorgen in Krumbach gegeben. Laut Polizeibericht fuhren gegen 7.50 Uhr zwei Autos auf der Babenhauser Straße in Richtung Süden. An der Einmündung zur Südstraße bogen beide nach links ab. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs musste aufgrund eines vorausfahrenden Autos abbremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs reagierte laut Polizei zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

