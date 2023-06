Krumbach

11:42 Uhr

Aus dem Grünen Baum in Niederraunau wird ein Betreutes Wohnen

Im ehemaligen Hotel und Gasthof „Grüner Baum“ in Niederraunau entstehen unter anderem Einrichtungen für betreutes Wohnen und ambulante Betreuung.

Plus Erneut hat der Raum Krumbach ein Gasthaus mit Biergarten verloren. Jetzt ist offiziell, welche bekannte Institution aus dem Landkreis die Räumlichkeiten übernimmt.

Von Dieter Jehle

„Bedauerlich, eine Tradition geht zu Ende“, so Bürgermeister Hubert Fischer in der vergangenen Bauausschusssitzung. Stadtrat Manfred Pfeiffer sprach von einem „schweren Verlust für Niederraunau und Krumbach“. Das „Aus“ des Gasthofes und Hotels „Grüner Baum“ in Niederraunau war zwar längst bekannt. Doch jetzt mussten die Mitglieder des Krumbacher Bauausschusses der neuen Nutzung zustimmen. Und die wird ganz anders aussehen als bisher.

Im ehemaligen Hotel und Gasthof „Grüner Baum“ in Niederraunau entstehen unter anderem Einrichtungen für betreutes Wohnen und ambulante Betreuung. Foto: Dieter Jehle

Im Prinzip war der Tagesordnungspunkt schnell behandelt. Mehr als ein Bedauern über die Sachlage konnten die städtischen Vertreterinnen und Vertreter ohnehin nicht aussprechen. Innerhalb weniger Monate verliert die Stadt Krumbach nach dem Ende des Gasthofes Falk in Hürben eine weitere traditionsreiche, weit über die städtischen Grenzen hinaus beliebte gastronomische Einrichtung mit Biergarten. Diesmal im Stadtteil Niederraunau. Im Erdgeschoss und teilweise im Obergeschoss des bisherigen Hotels soll künftig betreutes Wohnen stattfinden. Des Weiteren sind im Obergeschoss sowie im Dachgeschoss Wohnungen für die künftigen Mitarbeitenden in der Einrichtung geplant.

