Dramatische Flucht nach Krumbach: "Wir sind am Leben, deine Eltern"

Den Eltern von Marina Huggenberger sind in Niederraunau. Auch Freundin Julia Pochynok ist mit ihren Kindern zu Gast und der Bruder ist mit seinem Sohn angereist.

Plus Marina Huggenberger organisierte von Deutschland aus die Flucht der Eltern aus Luhansk nach Krumbach. Zuvor gab es drei Wochen lang keine Nachricht von ihnen.

Von Angelika Stalla

„Jetzt ist mein Elternhaus abgebrannt“, sagt Marina Huggenberger mit einem Blick auf ihr Handy. „Eine Nachbarin hat das gerade geschrieben“, fährt sie fort. Abgebrannt ist nicht nur ihr Elternhaus. Auch die Schule, die sie als Kind besucht hat, und zahlreiche Gebäude der Stadt liegen in Trümmern. Marina Huggenberger kommt aus Rubischne, eine Stadt in Luhansk im Osten der Ukraine. In den Separatistengebieten Luhansk und Donezk, zusammengefasst Donbass genannt, wird seit acht Jahren gekämpft, derzeit besonders heftig.

