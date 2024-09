Das spanisch-mexikanische Restaurant ‚iBuenos!‘ in der Krumbacher Innenstadt ist nun schon eine Weile geschlossen. Am Gebäude am Marktplatz 18 steht ein Schild mit der Aufschrift „Atma Indian Restaurant opening soon“ übersetzt „Das indische Restaurant Atma öffnet bald.“ Ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest.

Samuel Kraus