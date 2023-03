Krumbach

Aus Metzgerei-Gasthof Falk in Krumbach wird ein Wohnheim für Flüchtlinge

Plus Die Gerüchte, dass der Gasthof Falk im Stadtteil Hürben schließt, sind wahr. In 28 Zimmern sollen bald Geflüchtete unterkommen. So sieht der genaue Plan aus.

Über 100 Jahre waren die Metzgerei, der Gasthof und das Hotel der Familie Falk in Krumbach ein markanter Mittelpunkt des Stadtteils Hürben. Jetzt verlieren die Gebäulichkeiten ihre ursprüngliche Funktion. Die Mitglieder des Krumbacher Bauausschusses stimmten am Montagabend einstimmig einer Nutzungsänderung zu. Künftig finden dort 73 besonders schutzwürdige Einreisende Platz. Die Gebäude des Familienbetriebes werden zu einem Übergangswohnheim für Flüchtlinge.

