Aus Oberrohr ans Bundesarbeitsgericht in Erfurt

Richter Sascha Pessinger spricht am 12. April im Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach. Es geht um Überstunden, Urlaub, Streik und Kündigung.

Auf Einladung des Vereins der ehemaligen Schüler des Gymnasiums Krumbach spricht am Freitag, 12. April, 19. 30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Krumbach der ehemalige Schüler des Gymnasiums Krumbach, Sascha Pessinger, zum Thema Kündigung, Überstunden, Urlaub und Streik, also den Streit um das Recht im Arbeitsverhältnis.

Der aus Oberrohr stammende Sascha Pessinger hat nach dem Abitur am Gymnasium Krumbach im Jahr 1998 und dem Zivildienst Rechtswissenschaften an der Universität Passau studiert. Nach dem Abschluss des Studiums mit der ersten Juristischen Staatsprüfung im Jahr 2004 absolvierte der ehemalige Schüler den juristischen Vorbereitungsdienst (Referendariat) im Bezik des Oberlandesgerichtes München, den er 2006 mit der zweiten Juristischen Staatsprüfung abschloss.

Parallel und im Anschluss dazu war der Referent von 2004 bis 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau tätig. Im Jahr 2008 trat er in die bayerische Arbeitgerichtbarkeit ein - zunächst als Richter am Arbeitsgericht Passau und von 2010 bis 2015 am Arbeitsgericht Regensburg. Von 2015 bis 2017 folgte eine Abordnung an das Bundesverfassungsgericht als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Richterin am Bundesverfassungsgericht, Prof. Dr. Susanne Baer, in deren Zuständigkeit auch das Arbeitsrecht lag.

Lehrbeauftrager an der Universität Passau

Im Anschluss wechselte Pessinger als Vorsitzender Richter an das Landesarbeitsgericht München, ehe er 2018 als Richter an das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gewählt wurde. Nebenamtlich ist der ehemalige Schüler seit dem Wintersemester 2012/2013 als Lehrbeauftragter an der Universität Passau tätig; darüber hinaus ist der Referent auch Autor von juristischer Fachliteratur.

Im Rahmen seines Vortrages wird Sascha Pessinger seinen Werdegang vom Abitur bis zu seiner derzeitigen Tätigkeit darlegen. Dabei wird er den Rechtsweg durch drei Instanzen, darunter die Wahl der Bundesrichterinnen und Bundesrichter, sowie die richterliche Arbeit und deren Unterschiede in den verschiedenen Instanzen beleuchten. Gegenstand des Vortrages wird insbesondere auch sein, wie die Entscheidungsfindung an einem Obersten Gerichtshof des Bundes auf der Grundlage eines vielfach europäischen Rechts abläuft. Ferner wird der ehemalige Schüler auf seine Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeier am Bundesverfassungsgericht sowie sein Wirken als Lehrbeauftragter und als Autor eingehen. (AZ)