Auseinandersetzung auf Parkplatz bei Krumbach

Auf einem Parkplatz bei Krumbach mit Kabelbindern gefesselt: Was als Spaß gedacht war, endet im Streit und mit zwei Leichtverletzten.

Am Dienstag gegen 17 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Auf dem Parkplatz an der Staatsstraße 2024 von Krumbach nach Billenhausen trafen sich mehrere junge Erwachsene. Was zunächst als Spaß gedacht war, endete in einer tätlichen Auseinandersetzung mit zwei Leichtverletzten. Zunächst wurden einem 21-Jährigen durch einen ebenfalls 21-Jährigen und einem 23-Jährigen mit Kabelbindern die Beine zusammengebunden. Als dann auch noch die Hände gefesselt werden sollten, lehnte dies der 21-Jährige ab. Er hüpfte zu seinem Pkw und holte aus diesem ein Cuttermesser, um die Kabelbinder an den Beinen zu lösen. Im weiteren Verlauf wurde er vom 21-Jährigen zu Boden gestoßen, mit dem Knie zu Boden gedrückt und mehrfach mit der Faust geschlagen, so die Angaben der Polizei. Da der Geschädigte Panik bekam, fuchtelte mit seinen Händen umher, verletzte sich selbst mit dem Cuttermesser am Bein und den Angreifer am Arm. Der Angreifer ließ vom Geschädigten ab. Nun kam es zu einer Körperverletzung durch den zweiten Angreifer, den 23-Jährigen. Dieser trat nach dem Geschädigten. Die beiden Verletzten mussten ärztlich versorgt werden. Der genaue Tatablauf muss jedoch noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. (AZ)