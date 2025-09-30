Ausflug der Herzsportgruppe Krumbach

Der Franz-Josef-Strauß-Flughafen im Erdinger Moos war das Ziel des Ausflugs der Herzsportgruppe aus Krumbach. Nach Ankunft am Flughafen ging es zum Check-in, damit man in das Sicherheitsgelände des Flughafens kam. Mit einem flughafeninternen Bus ging es 12 Kilometer durch das ganze Gelände in den nichtöffentlichen Bereich der beiden Vorfelder von Terminal 1 und 2, vorbei an beiden Feuerwachen an der nördlichen, bzw. südlichen Start- und Landebahn und an den verschiedenen Hangars. Man konnte sehen wie Flugzeuge betankt werden und Passagiere über die Gates in die Flugzeuge einstiegen. Flugzeuge aus aller Herren Länder waren zu sehen, u. a. auch mehrere Airbus 380, der leider nicht mehr gebaut wird. Das ganze Flughafengelände umfasst 1600 Hektar und 33000 Personen arbeiten hier mit steigender Tendenz. Nach dieser Rundfahrt mit vielen interessanten und aufschlussreichen Eindrücken ging die Fahrt weiter in die Landeshauptstadt München zum Mittagessen in den Augustinerkeller. Frisch gestärkt ging es von hier aus an den Ammersee zur nachmittäglichen Schiffsfahrt über den südlichen Teil des Sees. Auf dem Schiff gab es die Möglichkeit sich mit Getränken zu versorgen und auf oder unter Deck den Spätsommertag ausklingen zu lassen, bevor die Heimreise angetreten wurde. Ein sehr interessanter, informativer und erlebnisreicher Tag war dieser Ausflug.

