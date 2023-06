Krumbach

Ausgelassene Stimmung bei "Live am Marktplatz" in Krumbach mit Mayday

Die Band Mayday rockte den Krumbacher Marktplatz am lauen Samstagabend.

Von Elisabeth Schmid

Die Band Mayday rockte bei "Live Am Marktplatz" am Samstagabend in Krumbach.

Die Krumbacher Band Mayday begeisterte ihr Publikum am Samstagabend in der Krumbacher Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich mehrere Hundert Besucher auf dem Krumbacher Marktplatz ein, um bei der Musik von der Band Mayday den Alltag zu vergessen. Die Band Mayday rockte bei "Live Am Marktplatz" am Samstagabend in Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid Bei Songs der 80er und 90er-Jahre wurde voller Leidenschaft mitgesungen und geklatscht. Viele der Besucherinnen und Besucher kennen und lieben die Band, die somit quasi ein Heimspiel hatte. Für viele ist darum der Besuch bei Mayday ein „Muss“. Spaß und angenehme Gesellschaft sind bei "Live am Marktplatz" stets Programm. Eine Bildergalerie vom Event finden Sie unter mittelschwaebische-nachrichten.de Fotos: Elisabeth Schmid

