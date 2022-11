Ausrüstung, Rückblick, Nachwuchs: Das beschäftigt die Feuerwehr in Krumbach

105 Aktive der Krumbacher Feuerwehr sind fast jeden zweiten Tag im Einsatz. Die Vorstandschaft setzt auf intensive Aus- und Weiterbildung.

Ein Dutzend Aktive kamen am Freitag mit Verspätung ins Pfarrheim St. Michael zur Generalversammlung der Krumbacher Feuerwehr. Der Grund: Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Neuburg. Es war die 147. Alarmierung in diesem Jahr und so ist sich Kommandant Mathias Vogel sicher, die 227 Einsätze in 2021, bedingt durch mehrere Starkregenereignisse, werden nur unwesentlich unterschritten. Zur Verfügung standen ihm dafür 105 Kameraden und sieben Kameradinnen, die nach einschlägiger Ausbildung von der Jugendgruppe in den aktiven Einsatzdienst aufgenommen wurden, was die Anwesenden mit viel Beifall quittierten.

Krumbacher Feuerwehr bedankt sich für die neue Drehleiter

Vereinsvorsitzender Wolfgang Hiller erinnerte kurz daran, dass die Jahresversammlungen 2020 und 2021 wegen Corona ausfallen mussten. Unter der Pandemie habe in diesem Jahr auch die 160-Jahrfeier der Krumbacher Feuerwehr gelitten, wenngleich zahlreiche andere Veranstaltungen, Kurse und Ausbildungslehrgänge stattfanden. Hiller: „Wir hoffen, dass 2023 wieder im normalen Rahmen abläuft und planen bereits an neuen Aktionen.“

Mathias Vogel gab bekannt, dass bei einer Dienstversammlung für die gesamte Wehr zum ersten Mal in der Krumbacher Feuerwehrgeschichte mit Johannes Maucher ein dritter Kommandant gewählt worden sei. Dann war es für ihn der Ausbildungs- und Übungsplan nach dem in 38 Unterrichten neue Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und die modulare Truppausbildung geschult wurden.

Insgesamt stehen der Krumbacher Wehr 14 Fahrzeuge zur Verfügung. Dazu kommen vier Abrollbehälter, ein Boot und zwei Anhänger. Neu beschafft wurden in diesem Jahr je ein Kommando- und Einsatzleitfahrzeug, die schon bei zahlreichen Einsätzen ihre Notwendigkeit unter Beweis stellten. Dankbar gegenüber der Stadt zeigte sich Vogel für den Stadtratsbeschluss zum Kauf einer neuen Drehleiter, deren Kosten mit einer Million Euro veranschlagt sind. Damit nicht genug: Sein Bedarfsplan sieht im kommenden Jahr die Ersatzbeschaffung von zwei in die Jahre gekommenen Löschfahrzeuge vor.

Außerdem sollen im Gerätehaus der Schulungsraum und die bisherige Wohnung zu Büros, Funk-, Server- und Archivräume umgestaltet werden. Ebenfalls beträchtliche Kosten verursacht der Austausch der Tore in Halle 2. Eine Verbesserung erhofft sich Vogel außerdem bei der in diesem Jahr eingeführten digitalen Alarmierung. Die Geräte seien zu groß, benötigen mehr Strom und auch die Netzabdeckung lasse zu wünschen übrig.

Lesen Sie dazu auch

Die Krumbacher Nachwuchsgruppe wird viel gelobt

Ein Pluspunkt besonderer Art ist für den Kommandanten „die hervorragende Arbeit der Nachwuchsgruppe.“ Jugendwart Christian Bästlein nahm dieses Lob für seine Schützlinge dankbar an. Allerdings sei wegen Corona die Arbeit beeinträchtigt worden. Wichtig sei für ihn, dass für die Zwölf- bis 17-Jährigen neben der Feuerwehrausbildung der Spaß und die Beteiligung an Zeltlagern oder Veranstaltungen wie jüngst beim Plätzlesmarkt nicht zu kurz kommt.

Gleiches gilt für die Oldtimer-Gruppe. Das inzwischen 70 Jahre alte Magirus-Löschfahrzeug hat in den letzten drei Jahren bei über einem Dutzend Bewegungsfahrten insgesamt knapp 1500 Kilometer unfallfrei zurückgelegt und auch die TÜV-Prüfung problemlos überstanden. Der Dank des Gruppensprechers Walter Gleich galt im besonderen „meiner Mannschaft, die mich trotz des schon fortgeschrittenen Lebensalters treu und zuverlässig begleitet“. Neue Aktivitäten wird es nach dem Tod ihres langjährigen Leiters Paul Kobold auch bei der Fußball-Sportgruppe geben. Vorgesehen sind im Frühjahr die Ausrichtung eines Hallenturniers und die aktive Beteiligung an gleichartigen Veranstaltungen.

Namens der Stadt bedankte sich der dritte Bürgermeister Klemens Ganz für die „uneigennützige Arbeit, anderen zu helfen“ und „jederzeit bereit zu sein, die Mitmenschen in und um Krumbach vor Schaden zu bewahren“. Aber: „Es sind schon enorme Kosten, die wir für Ausrüstung und Ausbildung bereit stellen.“ Doch das sei dem Stadtrat die Wehr wert.

Kreisbrandrat: Alle Feuerwehren bewältigten die Pandemie ohne größere Probleme

Als „besonders erfreulich“ bezeichnete Kreisbrandrat Stefan Müller die starke und aktive Jugendgruppe, auf die Krumbach stolz sein könne. Aus Sicht des Landkreises könne er sagen, dass alle Wehren ohne größere Probleme die Corona-Pandemie bewältigt haben. Ein weiteres Thema war für Müller die derzeitige politische Diskussion, den freiwilligen Feuerwehren zusätzliche Aufgaben beim Katastrophenschutz zu übertragen. Sein Fazit: Bei Hochwasser und Starkregen müssen auch Staat und Bund ihren Beitrag für zusätzliche Geräte leisten.

Dann haben Kreisbrandrat Stefan Müller und Kommandant Mathias Vogel, den Aktiven Gerhard Kunert, Norbert Steuer, Ludwig und Martin Schmid, Sven Schröder, Thomas Häußler, Fritz Klösel, Stefan Hampp, Andreas Huisel, Peter Brandner und mit Anja Hanus erstmals einer Frau Urkunde und ein Geschenk überreicht. Sie sind zwischen 25 und 45 Jahren im ehrenamtlichen Einsatz aktiv, was insgesamt 340 Einsatzjahre ergibt.