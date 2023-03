Außenspiegel beschädigt: Unfallflucht in Krumbach

Ein unbekannter Autofahrer beschädigt in Krumbach mit seinem Wagen einen Außenspiegel eines abgestellten Autos. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Krumbacher Polizei. Am Montag wurde im Zeitraum von 10.40 bis 17 Uhr an einem in der Mindelheimer Straße geparkten roten VW Polo durch ein bislang unbekannten Autofahrer der linke Außenspiegel gestreift und dabei die Plastikabdeckung beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei circa 300 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)