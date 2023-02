Ausstellung im Krumbacher Rathaus: Wie man klimafreundlich handelt

Die neue Ausstellung im Krumbacher Rathaus richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler. Die Themenpalette reicht von der Mobilität bis hin zur Ernährung.

Energie sparsam einsetzen und unnötigen Verbrauch vermeiden: In der Ausstellung „KlimaFaktorMensch“ im Krumbacher Rathaus werden hierzu viele Beispiele gezeigt. Stadträtin und Umweltbeauftragte Angelika Hosser (Grüne) hat die Ausstellung des Bayerischen Landesamts für Umwelt nach Krumbach geholt. Die Ausstellung richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler. „Ich freue mich, dass wir Schulklassen dieses Angebot machen können“, sagte Hosser bei der Ausstellungseröffnung. „Die Ausstellung kann dazu beitragen, das Zusammenspiel aus Bildung und Klimaschutz zu vertiefen“, betonte Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer (Grüne).

Bei einer ketogenen Ernährung stehen gesunde Fette im Vordergrund - zum Beispiel mit Fisch. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bürgermeister Hubert Fischer hielt fest, dass er gerne die Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung stellt. Die Themenpalette der Ausstellung ist breit. So werden Beispiele zu den Themen Mobilität, Konsum, Energie und Ernährung in Verbindung mit Klima gezeigt. Unter der Formel „Weniger, besser, anders“ wird zum Beispiel deutlich, was klimafreundlich handeln heißt, wie energieeffiziente Techniken zum Einsatz kommen und wie fossile Energieträger wie Öl und Kohle durch erneuerbare und nachwachsende ersetzt werden können. Die Ausstellung kann bis 23. Februar besichtigt werden. (dje)