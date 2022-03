Krumbach

Ausstellung in Krumbach: Ein Fotospaziergang durch die Natur

In der Galerie am Wasserschloss fand die Ausstellungseröffnung von Karin Tietz mit Naturfotografien statt. Von links: Ulrike Schoblocher, Bürgermeister Hubert Fischer, Karin Tietz, Galerist Karlheinz Schoblocher und Astrid Thum vom Gymnasium in Wettenhausen.

Plus Wie Alice im Wunderland sollen Besucher staunen über die Wunder der Natur. In der Galerie am Wasserschloss in Krumbach zeigt Karin Tietz großformatige Fotografien.

Von Elisabeth Schmid

"Alice im Wunderland", so war das Motto der Fotografin Karin Tietz für ihre Fotoausstellung in der Galerie am Wasserschloss. Genau wie Alice sollten die Besucher schauen und staunen über die Wunder, die es in der Natur gibt. Ihre Motive für ihre Fotos findet Karin Tietz in der Natur rund um Krumbach. Bei Spaziergängen entdeckt sie immer etwas, was sie zum Fotografieren anregt.

