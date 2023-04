Krumbach

06:30 Uhr

Ausstellung zeigt das Schicksal des Krumbads in den vergangenen 200 Jahren

Plus Dank einer großzügigen Schenkung kann das Mittelschwäbische Heimatmuseum die Ex-Besitzer des Krumbads in einer künstlerisch wertvollen Ahnengalerie zeigen.

Von Gertrud Adlassnig

Es gibt heuer in Krumbach einiges zu feiern oder zumindest zu gedenken. Nicht allen und nicht alles ist in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger präsent. Doch Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums, hat sich tief in die Archive gegraben und eine ganze Reihe von attraktiven Schätzchen geborgen, die seit Kurzem im Museum zu entdecken sind. In der Ausstellung "Jahrestage 2023 – Geschichten aus der Geschichte Mittelschwabens" befindet sich auch ein wohl für die meisten Krumbacher unbekanntes Kapitel: das Schicksal des Krumbads in den vergangenen 200 Jahren.

Porträtbilder vom regional bekannten Kunstmaler Pankraz Kober

Die Präsentation ist eine ganz besondere, denn dank einer großzügigen Schenkung von Gisela Joachimi aus Putzbrunn kann das Mittelschwäbische Heimatmuseum die ehemaligen Besitzer des Krumbades in einer wertvollen Ahnengalerie zeigen. Acht der zehn übereigneten Porträts, geschaffen vom regional bekannten Kunstmaler Pankraz Kober stellen die Besitzerfamilie dar, ihre Vor- und Nachfahren. Es sind exquisite Bilder, die Anita Roth und dem Museum nun zur Verfügung stehen.

