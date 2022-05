Krumbach

Die besten Arbeiten am Krumbacher Gymnasium werden ausgezeichnet

Plus In der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach gibt es die Awards für die besten Seminararbeiten von Schülern und Schülerinnen.

Von Elisabeth Schmid

Zum zweiten Mal fand die Verleihung der Urkunden für die Sieger und Siegerinnen des Awards in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums statt. In diesem Jahr wurde der 14. Award verliehen. Die Raiffeisenbank Krumbach mit Sabine Turek, Prokuristin der Bank, war wie bei den vergangenen Verleihungen Gastgeberin. Oberstufenbetreuer Thomas Pitl freute sich, dass sich auch in diesem Jahr wieder sechs Schülerinnen und Schüler für den Award qualifiziert hatten. Die stolzen Eltern, Großeltern, Geschwister und betreuenden Lehrer waren zu der Präsentation der Arbeiten der Schüler erschienen.

