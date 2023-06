Auto auf Parkplatz in Krumbach angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fährt in Krumbach auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts ein Auto an und flüchtet. Die Polizei hat schon eine Spur.

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ist die Polizei zu einem beschädigten Auto auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Krumbacher Brühlstraße gerufen worden. Der 59-jährige Besitzer des Pkw hatte seinen Wagen an diesem Tag zwischen 7.55 und 11 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Beim Wiederkehren bemerkte er einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel.

An einem ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Lkw sicherten die Polizeibeamten Lackproben in dem gleichen Farbton wie beim beschädigten Fahrzeug. Diese werden nun ausgewertet. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Krumbach erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)