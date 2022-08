Auto auf Supermarktparkplatz in Krumbach angefahren

Ein Unbekannter hat ein Auto in der Bahnhofstraße beschädigt und ist davongefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat erste Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Krumbach einen grauen Audi A6 angefahren. Der Mann, der sein Auto auf dem Supermarktparkplatz abgestellt hatte, wurde von einer Zeugin darauf aufmerksam gemacht. Das Autokennzeichen konnte die Zeugin nicht nennen, es soll aber ein älterer Mann in einem dunklen Auto gewesen sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 600 Euro und bittet telefonisch unter 08282/905111 um die Mithilfe von Zeugen. (AZ)

