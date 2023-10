Krumbach

Auto beim Rangieren in Krumbach angefahren

Bei einem Unfall in Krumbach ist am Freitag ein Auto beschädigt worden.

Weil er ein Auto beschädigt hat und davongefahren ist, hat ein Autofahrer nun ein Ermittlungsverfahren am Hals. Was genau in Krumbach passiert ist.

Von einer Unfallflucht am Freitag in Krumbach berichtet die Polizei. Demnach wurde gegen 11.25 Uhr ein in der Babenhauser Straße geparktes Auto bei einem Rangiervorgang eines anderen Pkw im Bereich der Stoßstange angefahren. Der zunächst unbekannte Fahrer des Fahrzeuges entfernte sich jedoch laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher ermittelten die Beamten im Nachgang. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, so die Polizei. (AZ)

