Auto bremst für Fußgänger, Hintermann fährt auf

Ein Fahrer in der Lichtensteinstraße in Krumbach bemerkt zu spät, dass der Vorausfahrende anhält. Es kracht.

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wollte ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw von der Krumbacher Lichtensteinstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Da die dortige Fußgängerampel grün zeigte und ein Fußgänger die Straße überquerte, hielt der Fahrer an. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 54-jähriger Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw des 61-jährigen Fahrers auf, teilte die Polizei mit. Hierbei kam es zu einem mittleren vierstelligen Sachschaden. (AZ)