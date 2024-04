Auto erfasst Rollstuhlfahrer in Krumbach: Mann kommt schwer verletzt in Klinik

Eine Autofahrerin übersieht am Donnerstag in Krumbach einen Rollstuhlfahrer an einer Ampel. Er wird beim Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstagnachmittag hat sich gegen 14.50 Uhr in Krumbach auf der Reischkreuzung ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem Pkw. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die Babenhauser Straße stadtauswärts. An der Lichtzeichenanlage fuhr sie bei Grünlicht in die Kreuzung ein, um nach links in die Babenhauser Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen 54-jährigen Rollstuhlfahrer, welcher dort an der Fußgängerampel, welche ebenfalls Grünlicht zeigte, die Babenhauser Straße überqueren wollte. Die 41-Jährige erfasste den Rollstuhlfahrer mit ihrem Pkw. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. (AZ)