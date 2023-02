Auto fährt einen Briefkasten in Krumbach an

Ein Unfall passiert in Krumbach offenbar beim Wenden in einem Hofraum: Ein Fahrzeug stößt beim Rückwärtsfahren gegen einen Briefkasten.

In der Zeit von Montag, 17. Uhr, bis Dienstag, 8.40 Uhr wurde der Briefkasten eines Anwesens in der Ringeisenstraße in Krumbach angefahren und beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in einen dortigen Hofraum fuhr, um zu wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen den Briefkasten. Der Schaden wurde mit etwa 250 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 08282/905111 bei der Polizeiinspektion Krumbach melden. (AZ)