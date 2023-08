Auto fährt in Zaun: Unfallflucht in Krumbach

Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin hat in Krumbach einen Unfall gebaut und ist davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 28. August, 20 Uhr und den darauffolgenden Dienstag um 16 Uhr hat sich in der Hohlstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug in den Zaun eines Hauses in der Hohlstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dieser Sache abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)