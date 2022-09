Auto in der Nassauer Straße in Krumbach angefahren

Eine Frau parkt ihren Wagen gegenüber einer Wäscherei. Er ist beschädigt, als sie zurückkommt. Der Verursacher ist da schon weg.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr einen geparkten blauen Opel in der Nassauer Straße angefahren. Eine Frau hatte ihr Auto gegenüber einer Wäscherei gegen 11.30 Uhr dort geparkt. Als sie eine Stunde später zurückkam, war ihr Auto hinten links und am linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert ist, und schätzt den Schaden auf 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 08282/905111 zu melden. (AZ)