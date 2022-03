Auto in Krumbach beschädigt und geflüchtet

Ein Auto wurde auf einem Parkplatz in Krumbach beschädigt, der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag stellte eine 57-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw zuerst zwischen 14.40 Uhr und 17.15 Uhr in der Dr.-Schlögel-Straße ab. Danach fuhr sie auf den Parkplatz bei Netto, dm und Toom, wo sie bis ca. 18 Uhr parkte. Als sie danach an ihren Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren Türe auf der Fahrerseite fest, heißt es in den Angaben der Polizei.

Geparktes Auto in Krumbach wird angefahren: 2000 Euro Schaden

Wo genau der Schaden durch den bislang unbekannten Verursacher entstand, konnte die Geschädigte nicht sagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet jetzt die PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282-9050. (AZ)