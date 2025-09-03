Auto kann nicht mehr bremsen: 89-jährige Radfahrerin verletzt

Ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro ist bei einem Unfall auf der Lichtensteinstraße in Krumbach entstanden. Am Dienstag befuhr gegen 14.35 Uhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Bahnhof. Zur gleichen Zeit wollte laut Bericht der Krumbacher Polizei eine 89-jährige Fahrradfahrerin die Lichtensteinstraße über die Fußgängerquerung passieren. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 89-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und kam in eine Klinik. (AZ)
Krumbach
