Auto kracht an Ampel in Krumbach in stehenden Wagen

Rote Ampeln zwingen Verkehrsteilnehmer zum Halten. In Krumbach übersah eine Autofahrerin solch ein haltendes Fahrzeug und krachte hinten drauf.

Pech hatte am frühen Mittwochmorgen ein 27-jähriger Autofahrer in Krumbach. Er musste mit seinem Wagen in der Raunauer Straße vor einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende Pkw-Fahrerin laut Polizei zu spät und fuhr dem Fahrzeug hinten auf. Verletzt wurde dabei niemand. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. (AZ)