Auto nach Unfall in der Ringeisenstraße beschädigt

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Wer hat in der Ringeisenstraße zwischen Mittwoch und Freitag etwas beobachtet?

Von einer Unfallflucht berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach wurde im Tatzeitraum von Mittwoch bis Freitag ein in Krumbach in der Ringeisenstraße ein geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro durch Kratzer im Lack eines Kotflügels. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0, melden. (AZ)