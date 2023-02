Auto steckt fest: Kran muss Wagen von einer Verkehrsinsel bergen

Eine Autofahrerin fährt sich beim Ausparken so auf einer Krumbacher Verkehrsinsel fest, dass sie nicht mehr von allein loskommt.

Ausparken kann seine Tücken haben: Am Dienstagvormittag überfuhr eine 28-jährige Autofahrerin beim Ausparken ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel in Krumbach. Als die Fahrerin versuchte zu rangieren, fuhr sie sich mit ihrem Pkw so auf der Verkehrsinsel fest, dass der Pkw durch einen Kran geborgen werden musste. Am Pkw und der Verkehrsinsel entstand lediglich geringfügiger Schaden, teilte die Polizei mit. (AZ)