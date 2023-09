Auto stößt im Kreisverkehr in Krumbach mit Ape zusammen

In Krumbach ereignet sich ein Unfall, bei dem ein 17-jähriger Ape-Fahrer leicht verletzt wird. Ein Autofahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt.

Am Donnerstag, 31. August, hat sich gegen 19 Uhr im Kreisverkehr Babenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 15.000 Euro ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 17-Jähriger mit seiner Ape die Talstraße in nördlicher Fahrtrichtung und dann in den Kreisverkehr an der Babenhauser Straße ein. Zur gleichen Zeit war ein 52-Jähriger mit seinem Pkw in der Babenhauser Straße stadtauswärts unterwegs. Der 52-Jährige fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Ape des 17-Jährigen. Der 52-Jährige versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, was aber nicht gelang. Die Ape kam durch den Zusammenstoß auf dem Dach zu liegen, der Pkw überfuhr beim Ausweichmanöver unter anderem ein Verkehrszeichen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (AZ)