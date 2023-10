Auto stößt mit Lastwagen in Krumbach zusammen

Eine Seniorin hat in der Michel-Faist-Straße in Krumbach beim Abbiegen einen Laster übersehen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand hoher Sachschaden.

BLechschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Krumbach entstanden. Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 17.20 Uhr eine 82-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links in die Michael-Faist-Straße ab und übersah dabei einen von links querenden, vorfahrtsberechtigen Lastwagen, mit dem es zum Zusammenstoß kam. Die Sicht der 82-Jährigen war laut Polizei durch einen geparkt abgestellten Lkw behindert. (AZ)