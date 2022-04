Auto auf einem Krumbacher Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Nach der Fahrerflucht auf einem Krumbacher Supermarktparkplatz sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstag parkte eine 49-Jährige ihren Pkw in der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des ansässigen Verbrauchermarktes in der Krumbacher Brühlstraße. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie laut Polizei fest, dass dieser zwischenzeitlich beschädigt worden war. Augenscheinlich wurde der geparkt abgestellte Pkw von einem anderen Fahrzeug touchiert, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro entstanden ist.

Zeugen können sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-111 melden. (AZ)