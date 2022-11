Auto wird auf Supermarktparkplatz in Krumbach beschädigt

Nur eine halbe Stunde war ein Mann weg. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, hatte das Fahrzeug einen Schaden.

Am Freitagvormittag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr wurde ein Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brühlstraße in Krumbach beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-0 zu melden. (AZ)