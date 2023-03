Krumbach

Auto wird bei Krumbacher Getränkemarkt angefahren

Wegen einer Unfallflucht in der Brühlstraße in Krumbach ermittelt die Polizei.

Ein Auto wurde am Freitagnachmittag beim Getränkemarkt in der Brühlstraße in Krumbach angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr ein geparkter Pkw angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Krumbacher Brühlstraße. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den geparkten Pkw an der Fahrertüre angefahren; danach hat der Fahrer oder die Fahrerin die Unfallstelle verlassen, ohne Daten zu hinterlassen. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

