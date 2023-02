Autoaufbruch scheitert, verursacht aber großen Schaden

In Krumbach versuchten Unbekannte, die Heckscheibe eines Autos aufzubrechen. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Am vergangenen Wochenende beschädigte ein bislang unbekannter Täter die seitliche Heckscheibe eines Pkws. Dieser stand als Verkaufsfahrzeug direkt an der Bahnhofsstraße auf der Verkaufsfläche eines Autohauses in Krumbach. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Da Hebelspuren am oberen Rand der Heckscheibe gefunden wurden, wird von einem versuchten Aufbruch ausgegangen, teilte die Polizei mit. (AZ)