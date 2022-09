Autofahrer beschädigt eine Mauer und fährt davon

Ein Auto fährt im Gärtnerweg gegen eine Mauer und anschließend davon. Teile des Wagens liegen später auf der Mauer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Autofahrer oder eine -fahrerin hat am Mittwoch zwischen 12 und 14.55 Uhr eine Gartenmauer im Gärtnerweg in Krumbach angefahren und beschädigt. Der Verursacher fuhr gegen die Mauer, als er das Grundstück befuhr, und legte, so vermutet die Polizei, Teile, die von seinem Auto stammen, selbst auf der Mauer ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/905111 zu melden (AZ)