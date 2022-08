Autofahrer beschädigt in Krumbach anderes Auto und fährt davon

Am Freitagabend beschädigt ein Autofahrer in Krumbach einen anderen Wagen und fährt davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Ein Autofahrer hat am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Bahnhofstraße in Krumbach ein anderes Auto beschädigt und ist davongefahren. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08282/9050 entgegen. (AZ)