Autofahrer fährt in Krumbach Wagen an und flüchtet

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Woche ein anderes Auto in Krumbach beschädigt und Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstag vergangener Woche hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in der Zufahrt zur ehemaligen FOS beim Krumbächle gegen 16.45 Uhr ein parkendes Auto gestreift und ist davongefahren. Dabei verursachte er laut Polizei einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Hinweise. (AZ)