Autofahrer fährt Seniorin in Krumbach an

Beim Zurücksetzen übersieht ein 60-Jähriger in seinem Auto, dass hinter ihm eine Seniorin läuft. Die 89-Jährige stürzt und verletzt sich leicht.

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag eine Seniorin in der Nassauer Straße in Krumbach leicht angefahren, als er mit seinem Auto zurücksetzte. Das meldet die Polizeiinspektion Krumbach. Der 60-Jährige kam von der Nassauer Straße und wollte auf den Marktplatz einfahren. Sein Auto ragte an der Kreuzung etwas in die Vorfahrtsstraße, weshalb er zurücksetzte.

Dabei übersah der Mann die 89-jährige Frau, die mit ihrem Rollator hinter seinem Auto gerade die Nassauer Straße überquerte. Links hinten stieß das Auto leicht gegen den Rollator der Frau und brachte sie zu Fall. Mit leichten Verletzungen kam die Frau in das Klinikum Krumbach. Laut Polizei ist der entstandene Sachschaden an Auto und Rollator gering. (AZ)